Владимир Путин о Пригожине: «и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям разбившегося под Тверью самолета, в котором, по данным, Росавиации находился Евгений Пригожин, и высказал свое мнение о нем.

Напомним, что в среду вечером вблизи поселка городского типа Куженкино в Бологовском районна Тверской области при полете из Москвы в Петербург разбился самолет бизнес-класса Embraer Legacy, все 10 находившиеся на его борту человек погибли. Официального заключения о результатах опознании еще нет.

Тему гибели бывшего главы ЧВК Вагнер затронул Денис Пушилин.«Ввчера в дороге застали тревожное известие по поводу гибели Евгения Пригожина, — сказал Пушилин. — Для нас это болезненная тема, потому что погибли ещё и ребята, "вагнера́", а для нас как раз при освобождении Артёмовска… Конечно же, мы с тревогой и с большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но, увы, понимаем, что имеем, с каким противником имеем дело, и понимаем, что противник ни перед чем не останавливается.

«Что касается авиационной трагедии, прежде всего хочу выразить слова самого искреннего соболезнования семьям всех погибших», — сказал Владимир Путин.

«Это всегда трагедия, — отметил президент. — Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании "Вагнер", я хотел отметить, что эти люди внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, мы об этом помним, знаем и не забудем».

Он рассказал также, что Евгения Пригожина «знал очень давно, с начала 90-х годов». «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных — и для себя, и когда я его просил об этом — для общего дела, как в эти последние месяцы», — цитирует высказывание президента РФ агентство «Интерфакс».

По его словам, Пригожин «был талантливый человек, талантливый бизнесмен, и не только у нас в стране, он работал с результатом и в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными камнями и металлами».

«Насколько мне стало известно, он вчера только вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — сказал президент о событиях того для когда произошла известная авиакатастрофа.

«Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время, сейчас проводятся экспертизы технические и генетические, на это нужно какое-то время», — заключил Путин, сообщив также, что о начале предварительного расследования этого происшествия ему докладывал сегодня руководитель Следственного комитета, и подчеркнув, что «оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца».