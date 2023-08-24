«Яндекс» запустил накопительные счета под 13% годовых с ежедневными выплатами

«Яндекс» объявил о запуске нового финтех-сервиса — «Сейвов». Это накопительный продукт с ежедневными выплатами, под 13% годовых в первые три месяца и с возможностью пополнения и снятия средств в любой момент без комиссии, сообщили в пресс-службе компании.

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«Это новый накопительный продукт со ставкой 13% годовых на первые три месяца, ежедневной выплатой процентов, кастомизацией счетов и возможностью положить или забрать деньги в любой момент без комиссии», — сообщили в «Яндексе».

Доступ к «Сейвам» будет открываться постепенно. На первоначальном этапе накопительные счета смогут открыть активные пользователи «Карты Плюса» — цифровой дебетовой карты от «Яндекс Банка».

Всего на «Сейвах» можно будет открыть до 10 счетов, определить цель и придумать им название, например, накопление для путешествий или покупки мечты. В общей сложности на всех счетах можно будет хранить суммарно до 10 млн рублей. В «Яндексе» подчеркнули, что сбережения на «Сейвах» защищены Агентством по страхованию вкладов.

«Пополнять счета можно переводом с "Карты Плюса" или по реквизитам из любого банка, а вывести деньги можно либо на "Карту Плюса" (и с нее уже в другой банк через СБП) или переводом по реквизитам на счет в любом банке», — уточнили в компании.

«Яндекс» запустил собственный банк в 2021 году на базе приобретенной кредитной организации «Акрополь».

