Ефимов: На московском урбанфоруме подписан второй договор о КРТ в ТиНАО

Группа компаний «ИНСИТИ» займется комплексным развитием неэффективно используемого участка в Новой Москве (ТиНАО). В редевелопмент территории, который предполагает строительство жилых домов и социальной инфраструктуры, вложат 15 млрд рублей. Договор с городским правительством компания подписала на «Московском урбанистическом форуме – 2023», сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Документ подразумевает комплексное развитие участка общей площадью 94,6 гектара в поселении Краснопахорское. Это уже второй проект комплексного развития территории в ТиНАО по инициативе обладателей участка. Благодаря редевелопменту создадут свыше 300 новых рабочих мест, добавил заммэра. Инвестор приступит к разработке проектной документации и к строительству после утверждения проекта планировки территории.

Жилой комплекс площадью более 178 тыс.кв.метров и общественно-деловые объекты, в числе которых детский сад для 200 воспитанников и школа для 400 учеников, должны будут возвести в течение 7 лет. Также предполагается построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2,8 тыс. кв. метров и благоустроить территорию. В дальнейшем соцобъекты передадут городу, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Программа КРТ позволяет создавать в столице многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.