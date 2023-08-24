Еще 100 миллионов на русский пармезан

29 августа начнется размещение облигаций «Истринской сыроварни» с погашением четырьмя траншами в течение трех лет и с возможностью досрочного погашения. Компания займет 100 млн рублей под 14.5%.

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Отдельно о целях дополнительного выпуска не сообщалось, но средства от размещения первого (состоялся этой весной) планировалось направить на финансирование основной деятельности и расширение сети продаж. По всей видимости, в этот раз деньги привлекаются для тех же целей.

Пищевая промышленность сейчас на подъеме — зарубежные конкуренты ушли с рынка или ввоз их продукции усложнился. Эта тенденция затронула и молочные товары, в особенности сыры.

«Истринская сыроварня» — это подразделение «Истринской сыроварни Олега Сироты» (Русский пармезан), отвечающее за реализацию продукции. Выделено из материнской компании в 2016 году. Развитие торговой сети началась в 2017 году с одной торговой точки, а уже к маю 2023 года было открыто 154 магазина в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 1 июня 2023 года АКРА присвоило компании кредитный рейтинг bb-(ru), прогноз «стабильный»