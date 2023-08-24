Ухудшение ситуации в еврозоне может заставить ЕЦБ взять паузу в сентябре

Снижение деловой активности в частном секторе еврозоны ускоряется. Все больше инвесторов считают, что главный европейский банк ЕЦБ не станет поднимать ставку в следующем месяце.

В августе выбросил белый флаг до этого стойко державшийся сектор услуг зоны единой европейской валюты. Он последовал за падением производства в двух главных экономиках Европы: Германии и Франции. Сейчас все данные указывают на то, что в экономике еврозоны в третьем квартале будет спад.

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Индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне упал в августе до 47 пунктов. Это произошло впервые с конца прошлого года. Экономисты, кстати, прогнозировали этому сектору дальнейший рост.

С другого берега Ла-Манша тоже приходят неутешительные новости – впервые за 7 месяцев зафиксирован спад у компаний частного сектора Великобритании. В главной экономике Европы деловая активность падает самыми быстрыми темпами со времен первой волны кооронавирусной пандемии в мае 2020 года. Во Франции уже третий месяц подряд падает производство. Спад, хотя и не такой заметный, и в других странах еврозоны. Судя по статистическим данным, спад в экономике еврозоны в июле-сентябре составит 0,2%. В предыдущем квартале бал зафиксирован рост на уровне 0,3%.

«Это (статданные) усиливает позиции тех, кто настаивает на паузе в сентябре,- объясняет экономист Natixis SA Дирк Шумахер.- Они говорят также, что дела у экономики идут неважно».

Евробонды отреагировали на новости о спаде падением: ставка по 10-летним гособлигациям ФРГ упала на 12 пунктов до 2,53%. Трейдеры сейчас оценивают вероятность сентябрьского поднятия ключевой ставки ЕЦБ на 0,25% в 40%. Перед появлением данных прогноз на поднятие ставки в сентябре составлял 55%.

Евро упал по отношению к большинству десятки самых распространенных валют. Причем, по отношению к фунту стерлингов он упал до годичного минимума – 1,2650 (-0,6%)). По отношению к доллару евро упал на 0,3% до 1,08 доллара.

Снижение деловой активности, конечно, усиливает сторонников паузы в действиях ЕЦБ.

Данные по PMI вновь заставляют говорить об инфляции.

S&P Global объясняет рост инфляции в августе частично повышением зарплат. И все же давление цен сейчас значительно слабее по сравнением с тем, что было последние 2,5 года.

«Если главная инфляция растет, а состояние экономики ухудшается, то ЕЦБ может в последний раз поднять ставку в сентябре, который будет для этого лучшим выбором»,- объясняет стратег из ING Франческо Песоле.

Появились также в августе признаки ухудшения ситуации и на рынке труда, который до этого не обращал внимание на слабые экономические показатели. Столкнувшись с мрачными перспективами до конца года, компании, как сообщает S&P Global, почти прекратили брать на работу новых сотрудников. Деловая уверенность тоже падает, главным образом, из-за снижения количества невыполненных заказов. Бизнесмены также жалуются на тревогу в отношении замедления экономики дома и за границей».