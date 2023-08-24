Переходу Европы к возобновляемым источникам энергии угрожают проблемы с финансированием

Зеленый переход, замена ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, превратился в гонку между Европой, претендующей на лидерство в создании зеленой энергетики, США и Китаем. Несмотря на нескрываемые амбиции Брюсселя Старый Свет пока в ней явно отстает. Причем, не только от США в области зеленой политики и законотворчества, но и от Китая в области зеленых инвестиций, утверждает Oil Price. У США, например, есть байденовский «Закон о снижении инфляции (IRA)», принятый почти год назад, а у объединенной Европы никакого похожего закона до сих пор нет. Что же касается инвестиций в зеленую энергетику и зеленые технологии, то в финансовой сфере Европа сильно отстает от Китая и со дня на день начнет отставать и от КНР.

IRA считается на данный момент самым передовым в климатической сфере. Согласно этому закону компании, занимающиеся зелеными проектами и разрабатывающие чистые технологии на территории Америки, могут рассчитывать на миллиарды долларов в грантах и других видах помощи, а также в виде налоговых льгот. Не удивительно, что в сектор за год, прошедший с его принятия, хлынули миллиардные инвестиции. В будущем компании, занимающиеся зелеными проектами, могут смело рассчитывать на десятки и сотни миллиардов инвестиций. Комбинация IRA и 108-миллиардного Закона об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места (BIL), принятого в 2021 году, сделала США очень конкурентоспособными в переходе к возобновляемым источникам энергии и чистой энергетике. Главным конкурентом Вашингтона в «зеленой» гонке сейчас является не Брюссель, в котором очень много говорят о «зеленом» будущем Европы, но делают недостаточно много; а Пекин. Старый Свет все больше отстает в этой гонке, по мнению экспертов, не из-за отсутствия желания или интереса к климатическим вопросам, а из-за недостатка инвестиций и проблем с координацией усилий в этой сфере. Последняя проблема только кажется незначительной. На самом же деле она сильно тормозит зеленый переход в Европе, потому что необходимо координировать действия почти трех десятков членов Евросоюза и еще двух десятков государств, не входящих в ЕС. Между тем, у всех этих стран разные экономики, финансовые возможности и далеко не всегда совпадающие интересы и задачи.