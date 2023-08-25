Более 40 украинских дронов пытались ночью атаковать территорию РФ

ВСУ в ночь на 25 августа попытались совершить террористическую атаку с помощью беспилотников по российской территории.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при попытках совершить террористические атаки использовались беспилотники самолетного типа.

Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале написал об уничтожении нескольких дронов в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе. Он отметил, что повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.