Бывший аналитик ЦРУ назвал одну из главных причин больших потерь ВСУ в зоне СВО

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон назвал одну из главных причин больших потерь ВСУ, которые они несут в зоне специальной военной операции.

Как рассказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom, в ходе ведения боевых действий российская армия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем украинская.

Именно такое подавляющее преимущество артиллерии ВС РФ на театре военных действий, по его мнению, и стало одной из главных причин того, что Украина несёт в разы больше потерь в живой силе.

«Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших.

И тогда становится понятно, что происходит: Украина из-за огромного количества обстрелов несет значительно больше потерь, чем Россия», ж – пояснил Джонсон.

Ярким свидетельством тому, отметил он, служат спутниковые кадры огромного числа могил и большого количества новых кладбищ на территории Украины.

«Помимо спутниковых снимков о больших потерях в рядах ВСУ можно также судить и по публикующимся на страницах соцсетей фотоматериалам, по кадрам которых также можно оценить масштабность захоронений погибших. Вы не увидите того же самого в России, поэтому только эти два показателя с точки зрения разведки говорят мне о том, что Украина несёт огромное количество жертв по сравнению с РФ», – резюмировал экс-сотрудник ЦРУ.

Как ранее писал «Эксперт», бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор сравнил нынешнее положение ВСУ с ситуацие, в которой оказался вермахт в 1944 году.