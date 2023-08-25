Дефицит бюджета США приближается к точке взрыва

Эксперты продолжают спорить, удастся ли американской экономике избежать рецессии. Большинство экономистов в последнее время склоняются к благоприятному сценарию. Однако один важный показатель – дефицит бюджета сейчас вырос, пишет Bloomberg, до угрожающих размеров. Если бы это был главный показатель, то в Америке бы уже объявили не то что рецессию, а полноценный кризис. Сейчас не позволяет это сделать сама экономика, продолжающая удивлять экономистов, большинство которых прогнозировало ей в этом угоду спад, очень неплохими по нынешним временам результатами.

Тем не менее, перспектива взрыва огромного дефицита тревожит инвесторов. Доказательство – поведение самых ходовых гособлигаций. Ставка по 10-летним облигациям правительства США превысила на текущей неделе 4,3%, максимум с 2007 года. Подскочили ставки и по другим заимствованиям. Например, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам впервые более чем за два десятилетия взлетела выше 7%.

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Наверное, сколько существует американский Конгресс, столько конгрессмены задаются вопросом: «До каких размеров может вырасти госдолг?» В этом году дефицит бюджета вырос более чем в два раза и достиг за десять месяцев (по состоянию на 1 августа) 1,6 трлн долларов. Эксперты объясняют такие расходы правительства борьбой с надвигающейся рецессией.

Конечно, при такой высокой инфляции больше обычного тратят правительства большинства стран, но ни одна не сравнится с Соединенными Штатами. При этом наблюдается крайне редкое согласие обеих американских партий. И демократы, и республиканцы готовы вливать в экономику новые десятки и сотни миллиардов для того, чтобы увеличить темпы ее роста.

Аппетиты законодателей настолько велики, что их не может удовлетворить даже 25-триллионный рынок гособлигаций. В результате огромных расходов правительства, а следовательно и растущего дефицита бюджета сейчас все меньше американцев могут позволить себе купить жилье. И их станет еще меньше, если, как прогнозирует все больше экономистов, растущие ставки по гособлигациям поднимут ставку по ипотечным кредитам выше 8%.

Наверняка пострадают и акции, потому что чем дороже кредиты, тем меньше прибыль компаний.

Конечно, главная причина, благодаря которой все в Америке сейчас платят за кредиты больше, это поведение главного американского банка, который в борьбе с инфляцией вот уже полтора года все поднимает и поднимает учетную ставку. Тем не менее, все в Америке сейчас считают, что агрессивная монетарная политика ФРС, самая жесткая за последние четыре десятилетия, приближается к завершению. Все с нетерпением ждут сегодняшнее выступление главы американского центробанка Джерома Пауэлла на ежегодной встрече в Вайоминге.

Администрация Байдена тратит сотни миллиардов долларов на самые разные проекты от сборки электромобилей и производства чипов до ремонта дорог и мостов несмотря на то, что такие гигантские траты могут «разбудить» инфляцию, которая в последние недели, кажется, начала снижаться. В таком случае ФРС будет трудно смягчить монетарную политику.

Законодатели в Вашингтоне уже немного пришли в себя после весенней схватки по увеличению потолка госдолга и готовы начать новую войну по расходам на следующий финансовый год. Правда, сумма, из-за которой на Капитолийском холме будут кипеть осенью страсти, составляет всего лишь порядка 100 млрд долларов. «Всего лишь», потому что это не так уж и много по сравнению с триллионами на налогах и расходах.

Ожидается, что в этом году дефицит бюджета вырастет приблизительно до 6% от ВВП. Ожидается также, что он останется на этом уровне следующие 10 лет. Для сравнения: за 60 лет между Второй мировой войной и кризисом 2008 года дефицит ни разу не приблизился к этой отметке.

Кстати, еще одно изменение по сравнению с ХХ веком состоит в том, что сейчас фискальную политику используют как средство для поддержки экономики, для продления периода ее роста. Раньше же больше внимания уделяли не краткосрочным, а долгосрочным задачам.

Трамп хвалился, что росту экономики способствовали его снижения налогов, а Байден ставит себе в заслугу восстановление экономики после пандемии и принятие ряда «экономических» законов и, в первую очередь, Закона о снижении инфляции (IRA). При этом оба отмахиваются от упреков, что такая политика ведет к увеличению дефицита бюджета или росту инфляции.

Монетарная и фискальная политика взаимосвязаны. Например, обслуживание госдолга быстро растет в результате центробанковских повышений учетной ставки. Суммарные выплаты по процентам сейчас превысили 600 млрд долларов в год. Для сравнения, перед пандемией они составляли ок. 380 млрд. Сейчас на обслуживание госдолга уходит ок. 14% налоговых поступлений. Не удивительно, что Fitch 1 августа понизил кредитный рейтинг США с наивысшего – ААА до АА+ с прогнозом, что финансовое положение в США в следующие три года вероятно будет ухудшаться. Кстати, одной из главных причин в агентстве назвали «ухудшение управления».

Здесь следует иметь в виду, что такая ситуация сложилась не только в Америке, но и в большинстве развитых экономик, где в последние 5 лет резко выросло отношение госдолга к ВВП.

Причин для наращивания расходов много. Это и старение населения, и борьба с изменениями климата, а в США еще и конкуренция с Китаем и многое другое.

В экономике считается, что деньги потрачены не напрасно, если они повышают производительность. Это достигается инвестициями в инфраструктуру, образование и научные исследования. Такие расходы в конечно счете позволяют снизить долговую ношу.

У Америки имеется несколько преимуществ в отношении дефицита бюджета и госдолга. Конечно, это то, что США занимают не чужую, а свою собственную валюту, которую они могут печатать, по крайней мере, теоретически в неограниченном количестве. К тому же США,, несмотря на снижение кредитного рейтинга, пока считаются самым безопасным на планете местом хранения активов.

Экономисты бьют тревогу в отношении госдолга США далеко не первое десятилетие. Они так часто писали о неизбежном крахе американской экономики, что к таким предупреждениям начали привыкать. Чем закончится нынешняя ситуация, сказать трудно, но ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит.