Денежная база за неделю выросла еще на 115 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 18 августа составил 18 трлн 719,7 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 0,62%, или на 115,6 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: Наличных денег в России за месяц стало больше на 397 млрд рублей По состоянию на 11 августа объем денежной базы в узком определении был равен 18 трлн 604,1 млрд рублей. Месяцем ранее, 21 июля, — 18 трлн 435,7 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Согласно ежемесячным данным регулятора, объем наличных денег в обращении на 1 августа составил 18 трлн 194,5 млрд рублей, обязательных резервов кредитных организаций в Банке России — 200,5 млрд рублей.