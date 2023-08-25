Доля доллара растет. Что здесь не так?

Согласно данным системы Swift, позволяющей банкам из разных стран осуществлять между собой платежи, доля доллара США в международных расчетах в рамках системы Swift выросла в июле до 46,5 с 39,4% месяцем ранее. Эти данные привело агентство Bloomberg со ссылкой на доклад RMB Tracker (Renminbi Tracker — «”Отслеживатель” юаня» — выпускаемый Swift Business Intelligence ежемесячный отчет о международных расчетах в юанях, включающий сведения о других валютах).

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Bloomberg указывает, что июльские показатели международных расчетов стали для доллара рекордными. 10 лет, вспомнили в агентстве, на эту валюту приходилось немногим более трети всего объема расчетов.

Вторую позицию по-прежнему занимает евро, но его доля в расчетах через Swift сократилась в июле до исторически минимальных 24,4% с 38,4%.А в 2012 году единая европейская валюта занимала 46% в объеме расчетов. Это был ее пиковый показатель.

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Вообще надо отметить, что доля валют в Swift порядочно скачет. Так, в августе 2022 года доля евро составляла 34,5%.

Третью строчку в юле текущего года занял фунт стерлингов (7,6% в июле против 6% месяцем ранее), на четвертой позиции иена (3,5% против 2,7%).

И наконец юань, за которым прежде всего и следит его персональный RMB Tracker удостоился пятого места с 3,1% против 2,2% месяцем раньше. Доля китайской валюты превысила 3% всего второй раз в истории наблюдений. А в 2010 году она составляла лишь 0,03%. То есть, за 13 лет показатель вырос в 100 раз!

Swift перестает быть репрезентативной

Между тем, статистика по расчетам не должна вводить в заблуждение — это магия чисел, комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. На фоне перехода в национальные валюты стран БРИКС, их удельный вес в системе Swift понижается сам собой, и доллар формально замещает иные валюты.

«Но это уже не показатель. Наднациональные системы платежей растут двукратными темпами соразмерно десяткам процентов роста в двусторонних отношениях Китая, Индии, России, Турции, Бразилии и ЮАР. И там платежи проходят в основном уже в юанях, рупиях, рублях», — отмечает аналитик.

«Первое, что стоит отметить, это разнонаправленная динамика долей доллара и евро в международной торговле, – указывает, в свою очередь, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Частично это связано с разницей ставок в Европе и США, поскольку торговые партнёры не только проводят финансовые расчёты, но и временно размещают свои средства в доходных инструментах».

Однако более интересным эксперт считает факт роста доли юаня до 3,1%. Учитывая новости последних месяцев, роль юаня продолжит расти. Даже на текущей неделе Бразилия и Аргентина договорились о проведении торговых сделок в юанях.

В реальности роль юаня гораздо выше, подтверждает Андрей Кочетков. Как минимум, торговля РФ и Китая всё больше переводится в расчёты в национальных валютах. Однако эти транзакции проходят вне системы Swift. Аналогичная история с другими торговыми партнёрами РФ. При этом роль евро, как торговой валюты, также пострадала из-за сокращения экспортно-импортных операций между РФ и Европой.

В обозримом будущем тенденция сохранится, уверен эксперт. В BRICS подтвердили планы на увеличение доли национальных валют в торговых операциях. При этом многие из них также пойдут не через систему Swift. На саммите в ЮАР члены BRICS обсуждали создание новой платежной системы, хотя избавление от Swift пока не является главной целью.

Тем не менее, полагает Андрей Кочетков, создание альтернативы позволит более широко использовать национальные валюты. В перспективе это приведёт к тому, что статистика Swift перестанет быть репрезентативной и будет отражать, в основном, лишь торговлю между развитыми рынками, но не глобальную картину.

Плюс криптовалюты

Евро снижает свое влияние, на него влияет европейский энергетический кризис, внутренняя инфляция, конфликт в Украине и активная вовлеченность ЕС в военный конфликт, комментирует политолог, руководитель группы «Влияние» Никита Донцов.

Заметно, отмечает эксперт, что часть рынка забирают региональные валюты. Доллар на среднесрочной перспективе также будет терять свою силу, но сейчас, в условиях глобальной турбулентности, некоторые страны проводят политику дедолларизации, в то время как другие страны рассматривают доллар как защитный инструмент и тихую гавань.

Вероятно, предполагает Никита Донцов, скоро появятся новые транснациональные валюты — может быть, на базе ШОС, БРИКС или ЕАЭС. Также сегодня все большую долю международных расчетов занимают операции в криптовалютах, но статистика Swift такие операции не учитывает.