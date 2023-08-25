Доля нерезидентов в российских ОФЗ сократилась на 10% за год

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 августа составила 7,9%. Показатель снизился на 0,9% с 1 июля, на 3,2% — с начала года, и на 10% с августа 2022-го. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало августа составил 1,556 трлн рублей, сократившись за месяц на 134 млрд рублей (с 1,69 трлн рублей), при общем объеме рынка в 19,667 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 355 млрд рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не опускалась ниже 9,1% с 1 августа 2012 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.