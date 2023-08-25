Экономика Германии застряла в сумеречной зоне

Первая экономика Европы вышла из рецессии во втором квартале техническим способом – не при помощи роста, а лишь благодаря прекращению спада. Топтанье немецкой экономики на месте продолжается и сейчас. Оно угрожает оставить на плато и экономику всей еврозоны.

Экономика ФРГ в апреле-июне, как следует из вышедшего 25 августа отчета Управления статистики – Destatis, стагнировала. Медленный рост глобальной экономики привел к спаду немецкого экспорта и резкому снижению промышленного производства. Высокая инфляция существенно понизила уровень жизни немцев.

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Неутешительные данные за второй квартал, пишет Bloomberg, позволяют сделать вывод о ждущем Германию продолжительном периоде вялой экономической активности. Германия – единственная из крупных развитых экономик, в которой по результатам 2023 года будет спад.

«Немецкая экономика застряла в сумеречной зоне между стагнацией и рецессией,- говорит Карстен Бржецки из ING.- Недавно опубликованные индексы не сулят в предстоящие месяцы экономической активности ничего хорошего».

Июнь оказался худшим месяцем для немецкой экономики за полгода. Во втором квартале количество новых заказов, один из показателей активности в будущем, выросло чисто символически.

Мрачные прогнозы подтвердил на этой неделе индекс деловой активности S&P Global, который снизился в августе до 44,7. Это максимальное снижение более чем за три года. К тому же, впервые за 8 месяцев зафиксирован спад в секторе услуг.

Схожая картина сейчас и во всей еврозоне, состоящей из 20 европейских стран с единой валютой – евро, как следует из исследования S&P. После его выхода усилились разговоры о том, что ЕЦБ может взять в сентябре паузу и не повышать учетную ставку на очередные четверть процента. Впрочем, президент Bundesbank Йоахим Нагель заявил в интервью Bloomberg TV, что с инфляцией все еще выше 5% слишком рано думать о паузах. В то же самое время он отказался соглашаться с утверждением, что Германия «заболела» и вновь стала больным человеком в Европе.

«Не следует недооценивать потенциал немецкой экономики к адаптации,- сказал он.- Да, у нас сейчас сложное время, не спорю, но я настроен оптимистично».

Похоже, немецкий бизнес не согласен с главой немецкого центробанка. Во втором квартале, например, продолжилось начавшееся в первом квартале резкое снижение грузооборота порта Гамбурга. Администрация порта предупредила об ожидающемся падении доходов дочерней компании Port Logistics. В заявлении также подчеркивается, что восстановление глобальной экономической активности замедляют события на Украине, геополитическая напряженность и рост учетной ставки.

Не дотянули до прогнозов экономистов и доходы Siemens AG, который ожидает снижения спроса на продукцию цифрового подразделения в Китае. Хуже ожидаемых оказались экономические показатели за второй квартал и у Salzgitter, одной из крупнейших в Европе металлургических компаний. В компании перспективы на вторую половину года видят в мрачном свете.

Bundesbank на днях тоже выдал неутешительный прогноз, согласно которому стагнация в немецкой экономике, очевидно, сохранится и в третьем квартале. Причины снижения промышленного производства те же самые: высокие учетные ставки и низкий глобальный спрос.

Оживленный рынок труда, существенный рост зарплат и постепенно снижающаяся инфляция, с другой стороны, поддержат восстановление расходов потребителей. В апреле-июне личное потребление, которое в двух предыдущих кварталах снижалось, так же, как экономика, вышло на плато.

Валовые инвестиции во втором квартале увеличились на 2,1%, а экспорт снизился на 1,1%.

Сейчас все ждут индекса деловой уверенности, который рассчитывает институт Ifo. Экономисты прогнозируют его дальнейшее снижение, уже четвертое кряду. Кстати, глава Ifo Клеменс Фуэст в июле заявил, что, по его мнению, экономика Германии еще не вышла из рецессии.