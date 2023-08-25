Госслужащим предстоит искусственный отбор

1 сентября в России может начаться эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Как пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Минцифры, на первом этапе к эксперименту намечено подключить Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономики и подведомственные им организации.

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Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.21 августа, то есть формально на его подписания или отклонение осталось меньше недели. Эксперимент должен продлиться до 1 ноября 2024 года. Не исключено, что ноябрь это и есть крайний возможный месяц его запуска.

Эксперимент намечено проводить с использованием платформы «Государственные кадры» на базе «Гостеха». Он должен помочь автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки деятельности чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции.

Из этого списка видно, кстати, по каким критериям оценивается деятельность госслужащих в целом.

Согласно проекту постановления, к 2030 году нужно создать новую информационную HR-систему развития госслужащих, предусматривающую использование ИИ. Создание такой системы также включено в список инициатив по социально-экономическому развитию до 2030 года, утвержденный правительством еще в октябре 2021-го.

«Алгоритмы можно обмануть»

Процесс подбора кадров искусственным интеллектом должен оказаться достаточно прозрачным, отмечает в комментарии «Эксперту» владелец HR агентства New People Ирина Бондарева. Соискателю нужно будет детально отнестись к своему портфолио, указывать свой опыт, отразить его в резюме, детально прописывать все свои навыки, так как при рассмотрении его кандидатуры учитываться будет все.

Для кадровиков же, продолжает эксперт, это будет ускорение в поиске и в целом всех hr-процессов. Кандидаты будут отбираться ИИ, а потом приглашаться на испытательный срок. Тут уже и станет проявляться человеческий фактор.

Тем не менее, уверена Ирина Бондарева, все процессы подбора ускорятся. «Я думаю, это вполне рабочая история», — заключает она.

Впрочем, не все эксперты считают, что эксперимент будет удачным. «Отбирать сотрудников с помощью ИИ, на мой взгляд, недопустимо, — говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Дело в том, что ИИ не в состоянии дать реальную оценку навыкам и компетенциям. Они складываются из множества параметров, в том числе тех, которые сможет оценить только человек, на основании своего опыта».

Во-первых, объясняет юрист, алгоритмы можно обмануть, если понимать какие данные и в какой последовательности указывать. Во-вторых, с ИИ невозможно вести диалог, поэтому невозможно что-то объяснить, доказать, оспорить и т.д. В результате можно легко получить некомпетентных специалистов, которые прошли отбор искусственным интеллектом.

Также непонятно, по каким критериям ИИ будет проводить отбор и здесь есть опасность отсеять множество подходящих кандидатур, у которых какой-то из нюансов не вписывается в «идеальный» алгоритм ИИ.

Но, по мнению Гусятниковой, самый главный недостаток ИИ — отсутствие адекватной обратной связи и безапелляционность действий. «С юридической точки зрения пока что проблем нет, но, скорее всего, если такая практика получит широкое распространение, понадобится разработать дополнительное регулирование процедуры. В частности, схему обжалования решений ИИ, а также определить, кто будет этим заниматься», — полагает юрист.

ИИ встретит по анкете

Отбор и оценка государственных служащих — одна из тех сфер деятельности, которые невозможно на данном этапе полностью отдать на откуп искусственному интеллекту без потери качества, уверен и директор по маркетингу компании «Цельс» Никита Николаев.

Искусственный интеллект на данном этапе может отлично оценивать анкетные и визуальные (биометрические данные), анализируя при этом огромные массивы информации. Но с мягкими навыками (soft skills), которые имеют большой вес в успешности кадров на государственной службе, дела обстоят сложнее, полагает эксперт.

«Мне видится высокопродуктивной комбинацией применение искусственного интеллекта и экспертных людей (классические собеседования, оценка опыта навыков). Модели искусственного интеллекта смогут оценивать и фильтровать подходящий по навыкам персонал, опыт, данные о предыдущих правонарушениях персонала, тем самым снизить нагрузку на оценивающий персонал, снизить коррупционные риски и повысить качество комплектуемых позиций на практике», — заключает Никита Николаев.

