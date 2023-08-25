Корабль «Прогресс МС-24» с 2,5 т грузов пристыковался к российскому сегменту МКС

Российский грузовик «Прогресс МС-24» утром 25 августа успешно причалил к Международной космической станции (МКС). Корабль доставил на станцию в том числе воду и продовольствие для экипажа.

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«Сегодня в 06:45:18 мск грузовик в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента», — указывается в сообщении «Роскосмоса».

Корабль был запущен с космодрома Байконур 23 августа в 04:08 по московскому времени, уточнили в госкорпорации; он привез на станцию 2495 кг грузов, добавили там.

Отмечается, что с 1978 года это была 185-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 90-я стыковка с МКС.