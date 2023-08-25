Нидерландская пивоваренная компания Heineken заявила о завершении сделки по продаже своего российского бизнеса - ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (ОПХ), включающего 7 пивоваренных заводов: «Пивоварня Хейнекен» (Санкт-Петербург), «Сибирская Пивоварня Хейнекен» (Новосибирск), «Шихан» (Стерлитамак), «Волга» (Нижний Новгород), «Патра» (Екатеринбург), «Байкал» (Иркутск), «Амур-пиво» (Хабаровск).

Heineken является вторым по величине мировым производителем пива, а его российское подразделение было на местном рынке третьим, уступая AB InBev/Efes и «Балтике», с долей рынка чуть более 10%.

Новым собственником предприятия станет российский производитель косметики, бытовой химии и металлической упаковки для потребительских товаров – «Группа Арнест». Покупка обойдется Группе Арнест более, чем в 100 млн евро, с учетом принятых Группой обязательств по погашению долга ОПХ перед Heineken International. Обязательным условием совершения сделки стало сохранение штата сотрудников – 1800 работникам пивоваренной компании предоставлены гарантии сохранения рабочих мест не менее, чем на три года.

Для Группы Арнест, отметившей в 2021 году пятидесятилетний юбилей, это вторая крупная покупка. В прошлом году ею был приобретен российский бизнес американской компании Ball, крупнейшего производителя пивной банки в стране, получивший новое имя – «Арнест Упаковочные решения». При этом представитель Группы Арнест сообщил корреспонденту «Эксперта», что производство банки для пива и производство пива не будут интегрированы и сохранят отношения, основанные на рыночных принципах как между собой, так и с другими участниками рынка.

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» в ближайшее время получит новое имя, но сохранит права на все российские бренды. Ряд международных брендов продолжит производится на временной основе. Компетентная управленческая команда, сформированная «Хейнекен», и богатый опыт Группы Арнест на рынке потребительских товаров, позволяет полагать, что новая глава истории пивоваренной компании ознаменуется ростом как объемов производства, так и инвестиционной активности.