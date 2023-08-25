Рублю дали три дня

Торги на российском рынке акций в четверг начались с довольно активных покупок акций широким фронтом. Инвесторы выкупали обратно бумаги, проданные вчера на информации о крушении самолета Евгения Пригожина.

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Но утренний рост практически не получил продолжения. Поводов для агрессивного наращивания портфелей нет.

Отечественных «быков» могла бы поддержать нефть, но она после вчерашнего отскока от технической поддержки $82 за баррель торговалась нейтрально, котируясь на доллар выше этой отметки.

Никаких объективных причин для удешевления нефти нет. Просто мировые инвесторы потихоньку сбрасывают все рисковые активы в преддверии выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле 25 августа. В предыдущие годы после новостей с этого симпозиума мировые фондовые и товарные рынки часто отправлялись с сильную коррекцию.

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Макроэкономические данные также не дали повода для ажиотажа, так как по данным Росстата, в иоле промпроизводство росло на 0,9 п.п. медленнее к предыдущему месяцу, чем в июне (+4,9% против 5,8% роста в июне к маю).

Из высоколиквидных акций наибольшим спросом пользовались те бумаги, которые вчера просели больше других. Так, акции «Лукойла» подорожали на 1,6%, а Московской биржи – на 1,9% относительно вчерашнего закрытия. Практически все аналитики рекомендуют покупать эти акции, считая их одними из самых привлекательных в краткосрочной перспективе.

Лидерами роста с результатом +5,2% стали акции Банка «Санкт-Петербург». От банка аналитики по-прежнему ждут сильных результатов во втором полугодии и не исключают, что дивидендная доходность его акций в целом по году может превысить доходность ОФЗ.

Со второй декады августа в акциях банка стала прорисовываться интересная картина. Они несколько дней слабо, но неуклонно снижаются, а потом за один день отыгрывают все потери. Сейчас бумага торгуется на сопротивлении.

По-прежнему покупают девелоперов. Сегодня в пятерке лидеров роста обосновались бумаги ПИКа и «Циана». Но здесь может надуваться спекулятивный «пузырь».

Дело в том, что после повышения ключевой ставки Банка России с 15 августа начался ажиотажный спрос на недвижимость, вызванный тем, что граждане стали массово ее покупать по ранее одобренным ипотечным кредитам, пока ставка по ним не выросла.

Но этот всплеск будет очень кратковременный в связи с подорожанием рыночной ипотеки и иссяканием денег по программам льготной ипотеки. Так что в любое время крупные игроки могут начать активно распродавать бумаги застройщиков, что спровоцирует их сильное падение.

Спекулянты это прекрасно понимают, но продолжают рисковать в желании урвать пару-тройку процентов от роста бумаг сектора.

В целом Индекс Мосбиржи снизился на треть процента и продолжает сползать под собственной тяжестью в сторону сильной технической поддержки 3000 пунктов.

Российская валюта сегодня провела довольно спокойную сессию, большую часть дня торгуясь в узком диапазоне 94,3-94,5 руб. за доллар. Однако в последний час торгов приток валюты на торги резко иссяк, и рубль упал на небольших торговых оборотах.

Из-за этого по итогам дня «россиянин» подешевел к «американцу» на 0,6% до 94,865 руб. за доллар.

«Более серьезное ослабление рубля предотвращают продажи иностранной валюты экспортерами для исполнения фискальных обязательств, а также в рамках договоренности с властями, направленной на стабилизацию валютного рынка. После прохождения пика налоговых платежей 28 августа часть этого предложения валюты исчезнет с рынка, что способно ослабить рубль», - предупреждает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».