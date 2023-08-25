Х5 Group запустила эксперимент по приему бутылок за 1 рубль

X5 Group и научно-производственное предприятие «Современный рециклинг» установили в Москве десять фандоматов в «Перекрестках» и «Пятерочках» для сбора пластиковых бутылок, алюминиевых банок и стеклотары. Перед сдачей в фандомат тару рекомендуется вымыть, снять этикетки и крышечки, и получить по одному рублю за каждую единицу, сообщили в пресс-службе ретейлера.

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«Пилотный проект продлится три месяца, после чего стороны оценят эффективность и могут расширить его на большее количество магазинов. "Современный рециклинг" обеспечивает функционирование фандоматов, поддержку эксплуатации и вывоз собранного сырья на переработку. При желании покупатель, сдавший тару, сможет получить денежное вознаграждение 1 рубль за 1 единицу тары на банковскую карту, для этого нужно будет ввести свои данные, следуя инструкции на экране», — сообщили в X5 Group.

Там также уточнили, что четыре фандомата установлены в «Перекрестках» по адресам: Варшавское шоссе, 124 к. 1 и ул. Академика Янгеля, 8а, и шесть — в «Пятерочках» на Варшавском шоссе, 114 к. 2; на улице Красного маяка 15 А, стр. 1 и на Симферопольском бульваре, 37 к.2