Хуснуллин выступил за развитие ВСМ по направлению к Черному морю

После завершения строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург следует начать строить ВСМ к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток России.
Об этом заявил на Московском урбанистическом форуме вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «В первую очередь надо развивать направление Москва — Санкт-Петербург. Второе важнейшее направление — все-таки идти на юг, чтобы люди могли на скоростном поезде приехать быстро к Черному морю или к Азовскому морю. Третье направление — это движение на восток. Это Нижний Новгород, Казань и дальше. Эта тема очень перспективная», — цитирует чиновника «Прайм».
По словам Хуснуллина, подготовительные работы по прокладке ВСМ между Москвой и Петербургом уже стартовали, в частности, в столице практически готов выход путей в сторону Крюково и Зеленограда.
На прошлой неделе, 17 августа, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Глава государства указал на то, что после реализации проекта время в пути между городами по железной дороге сократится с четырех часов до двух часов 15 минут, а действующая в настоящий момент линия освободится и ее можно будет использовать для грузовых перевозок.
Как сообщил накануне, 24 августа, замглавы Минтранса Валентин Иванов, запуск ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом намечен на 2028 год. К проекту могут привлечь федеральные бюджетные средства или Фонд национального благосостояния.