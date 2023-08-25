Хуснуллин выступил за развитие ВСМ по направлению к Черному морю

После завершения строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург следует начать строить ВСМ к Черноморскому и Азовскому побережьям, а также на восток России.

Об этом заявил на Московском урбанистическом форуме вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «В первую очередь надо развивать направление Москва — Санкт-Петербург. Второе важнейшее направление — все-таки идти на юг, чтобы люди могли на скоростном поезде приехать быстро к Черному морю или к Азовскому морю. Третье направление — это движение на восток. Это Нижний Новгород, Казань и дальше. Эта тема очень перспективная», — цитирует чиновника «Прайм».