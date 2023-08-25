Китай снизил запасы американского госдолга до 14-летнего минимума

Последние несколько месяцев Министерство финансов КНР энергично продает американские гособлигации. В результате такой распродажи их по состоянию на конец июня у Китая осталось, сообщает Business Insider, «всего лишь» на 835 млрд долларов. Конечно, это очень много, но не для Китая. Последний раз столько госдолга США у него было 14 лет назад, в 2009 году. Авторы аналитической записки компании Carson Group, обратившие внимание на эти цифры, уверены, что распродажа никоим образом не ослабляет США и является очередным доказательством проблем китайской экономики, которая никак не может восстановиться после отмены коронавирусных ограничений в конце прошлого года.

Аналитики Carson Group считают, что Пекин усиленно продает американский госдолг, чтобы поддержать юань, который продолжает слабеть относительно американского доллара юань. Китай всегда искусственно поддерживал низкий обменный курс юаня по отношению к доллару для увеличения экспорта и делал это, разъясняет Сону Варгезе, стратег Carson Group, покупая американские гособлигации. Однако сейчас в Пекине пришли к выводу, что такой слабый, как сейчас, юань приносит китайской экономике больше вреда, чем пользы. Полтора года назад, в начале 2022 года за доллар давали ок. 6,3 юаней, а сейчас – 7,28, т.е. за полтора года китайская валюта ослабела на 15,9%.