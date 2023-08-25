Комбат Ходаковский раскрыл, как Украина и Запад планируют одолеть Россию

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии Донецкой Народной Республики (ДНР), командир батальона «Восток» Александр Ходаковский раскрыл, как Украина и Запад планируют одолеть Россию.

По его мнению, Киев вместе со своими западными партнёрами надеется на то, что нашу страну удастся развалить изнутри.

«Основная надежда противника была и остаётся — развал России изнутри, – написал он в своём Telegram-канале.

При этом, как отметил Ходаковский, «коллективный противник» мониторит любые изменения во внутренней обстановке России, и каждую негативную тенденцию пытается углубить и использовать себе во благо.

«Все эти "месседжи" в украинском медиапространстве про то, что военный конфликт будет долгим, перекликаются с закрытой информацией от источников в украинской политической среде о том, что основные надежды возлагаются на смену власти в России, и приход таких сил, с которыми можно будет договариваться», – резюмировал комбат.

Как писал «Эксперт», ранее Ходаковский рассказал, кому принадлежит главная заслуга провала контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинская армия не достигла «выдающихся успехов» на фронте благодаря российским военнослужащим, защищающим оборонительные рубежи.

