Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Минобороны сообщило оперативную информацию ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно данным, которые на брифинге 25 августа сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, прошедшей ночью ВМФ РФ был нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Цель удара достигнута, объект поражён.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск совместно с действиями штурмовой и армейской авиации успешно отражены 3 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Клещеевка и Старомихайловка (ДНР). Уничтожено до 260 боевиков, 2 БМП, 2 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, танк и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили атаку ВСУ в районе населённого пункта Сладкое (ДНР). Нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Урожайное (ДНР). В районе населенного пункта Приютное (Запорожская область) пресечена деятельность ДРГ 31-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено до 125 боевиков, 3 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, 2 гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 36.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений ВС РФ при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 5 атак ВСУ. Потери противника составили более 110 боевиков, 4 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 производства США, 2 БМП «Bradley, 2 бронетранспортера «Stryker» производства США и 2 орудия «FH-70» производства Великобритании.

На Красно-Лиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака военнослужащих 42-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Кузьмино (ЛНР). Нанесено поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Григоровка (ДНР). Уничтожено до 80 боевиков, 4 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

На Купянском направлении подразделения группировки «Западная» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 3 атаки 47-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Сергеевка (ЛНР). Уничтожено до 50 боевиков, 3 БМП, 2 танка, 2 пикапа и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 50 боевиков, 3 автомобиля, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-30) и артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 147-ми районах. Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Семеновка (ДНР) сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе населённого пункта Золотая Балка (Херсонская область), перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракета С-200, а также сбили и подавили средствами РЭБ 73 БПЛА в районах населённых пунктов Ольшана (Харьковская область), Шишково (ЛНР), Берестовое, Гольмовский (ДНР), Васильевка, Сладкая Балка, Инженерное и Жовтневое (Запорожская область).

За всё время проведения СВО ВС РФ уничтожили 464 самолёта, 246 вертолётов, 6 085 БПЛА, 433 ЗРК, 11 492 танка и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины РСЗО, 6 042 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 12 424 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 24 августа Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. Цель удара была достигнута, объект поражён.

