Конец августа складывается вопреки ожиданиям

Первую половину дня рубль провел спокойно, и даже пытался укрепиться. Но после обеда началось уверенное обесценивание российской валюты. Вероятно, до обеда экспортеры успели реализовать свои потребности в рублях, а Банк России провел плановые валютные интервенции.

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В понедельник будет последний день уплаты налогов в бюджет, и уже во второй половине дня рубль может ускорить падение.

Таким образом, не оправдались ожидания многих аналитиков, что к концу месяца курс может уйти в район 90 руб. за доллар и там стабилизироваться. Нет никаких намеков на то, что к концу августа увеличивается приток валюты от прошедшего ранее повышения цен на нефть, о чем ранее говорили как аналитики, так и представители российских монетарных властей.

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Все говорит о том, что экспортеры по-прежнему продолжают придерживать значительную часть заработанных долларов и юаней.

Аналитики «Алора» сегодня отметили, что их не удивит уход курса выше 100 руб. за доллар в первой половине сентября. Их коллеги из БКС ранее писали, что «справедливый» курс лежит в районе 100 руб. за доллар, а может быть и чуть выше.

Из важных событий дня стоит отметить выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Он заявил, что американский регулятор удовлетворен снижением инфляции, но она продолжает находиться на недопустимо высоком уровне. Поэтому Пауэлл не исключил продолжения повышения ставок.

Ранее многие аналитики считали, что ФРС завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, и сегодняшние слова главы регулятора были восприняты рынками умеренно негативно.

Впрочем, вполне возможно, что «медвежья» реакция рынков будет очень краткосрочной. Дело в том, что неоднократно в предыдущие годы на симпозиумах в Джексон-Хоуле представители американских финансовых властей допускали более жесткие комментарии, приводившие к серьезному падению рисковых активов. Сегодня же никаких из ряда вон выходящих слов не прозвучало.

На речи Пауэлла немного скорректировалась нефть, но к закрытию российских торгов она все равно подорожала на 0,8% до $84. Таким образом, Brent продолжает жить в коридоре $82-87 за баррель, но некоторые аналитики по-прежнему ждут выхода котировок из этого диапазона вверх.

Однако любая динамика нефти практически не окажет влияния на курс рубля. Связана такая аномалия с тем, что на российском рынке акций отсутствуют крупные валютные спекулянты, которые любят отыгрывать изменение новостного и сырьевого фона и своими деньгами могут влиять на динамику пары доллар-рубль.

Благодаря ослаблению рубля и росту нефти Индекс Мосбиржи сегодня сумел подрасти на 0,6%.

Но, как ни удивительно, из высоколиквидных бумаг уверенно выросла только «Газпромнефть» (+1,4%), а «Роснефть» и «Лукойл» закрылись небольшим снижением.

Сегодня повышенным спросом пользовались акции финансового сектора, где лучшими закономерно стали бумаги Московской биржи, подорожавшие на 1,1%.

Акциям Сбера оказала поддержка новость, что банк должен выплатить в бюджет до 3 млрд руб. «сверхналога». Правда, из сообщений непонятно, приведена ли данная сумма с учетом 50-проценой скидки, которую можно получить при выплатах в этом году, или нет.

В любом случае, такой размер налога ничтожен для Сбера, поскольку составляет менее 1% квартальной чистой прибыли банка.

Ранее глава Сбера Герман Греф оценивал «плановый» размер дополнительных выплат в 20 млрд руб. и говорил, что намерен расплатиться с бюджетом в текущем году, чтобы уменьшить платеж вдвое.

В результате, акции Сбера сегодня подорожали на 0,7% и продолжают консолидацию вокруг отметки 260 руб., которая еще весной называлась целью роста бумаги. Сейчас же аналитики полагают, что в конце этого – начале следующего года акции крупнейшего российского банка можно будет продать по 300-350 рублей.

В лидерах же роста с результатом +5,6% были расписки HeadHunter. Бумага безоткатно растет 9 сессий подряд, подорожав за это время на 52%. Ее скупают после очень сильное полугодовой отчетности и в ожидании роста доходов компании, в том числе за счет того, что эмитент увеличит выручку от размещения имеющейся у него огромной наличности.

Но многие аналитики уже ждут коррекции по бумаге, которая вошла в зону сильного сопротивления при наличии мощной технической перекупленности.

В целом же Индекс Мосбиржи закрылся в 50 пунктах ниже сопротивления 3200. Не исключено, что при продолжении девальвации рынок попытается достичь этой отметки, где многие начнут агрессивно фиксировать прибыль.