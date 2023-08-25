Резидент ОЭЗ Москвы к 2028 году планирует производить 500 тыс. видеокамер в год

Компания «НПП Трассир», получившая статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», в начале 2024 года запустит вторую линию производства систем видеонаблюдения, контроля безопасности и видеорегистраторов. В закупку оборудования в производственный комплекс на площадке «Алабушево» предприятие вложило 151 млн рублей. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Уровень локализации производства на данный момент превышает 62%. Компания помимо видеокамер нескольких видов и видеорегистраторов будет выпускать вспомогательное оборудование и корпуса для своих устройств. Продукцию можно использовать в системах безопасности предприятий, организаций, а также в домохозяйствах.

Как рассказал гендиректор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев, на данный момент компания может производить более 30 тыс. единиц продукции в год. Выйти на проектную мощность предприятие планирует в первом квартале 2024-го. На заводе работают 22 специалиста, в дальнейшем их количество вырастет до 54 человек. Уже в 2028 году резидент планирует производить до 500 тысяч видеокамер в год, а ежегодный объем выпуска видеорегистраторов к этому времени достигнет показателя в 80 тысяч.

По словам гендиректора компании Игоря Олейника, предприятие планирует повышать уровень локализации. Для этого резидент ищет партнеров, которые буду поставлять необходимые детали. В дальнейшем в планах предприятия начать самостоятельное производство корпусов видеокамер и регистраторов, а также некоторых электронных компонентов видеосистем, добавил он.