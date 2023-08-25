«Роскосмос» и НАСА договорились о дополнительном полете американского астронавта к МКС на «Союзе»

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили о согласовании дополнительного полета американского астронавта на российском корабле «Союз МС» в рамках договоренностей с НАСА о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС)

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

«Это взаимовыгодное дело, мы друг с другом взаимодействуем и ищем оптимальный вариант. В принципе хорошая история — обмен полетами — немножко добавляет надежности нашей программе», — отметил Крикалев.

В середине прошлого года РФ и США подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех астронавтов на российских «Союз МС» в 2022-2024 годах.

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В марте 2023 года «Роскосмос» сообщил о расширении соглашения, стороны договорились о дополнительном полете российского космонавта Александра Гребенкина к станции на Crew Dragon в первой половине 2024 года. В мае кабмин одобрил переговоры между российской госкорпорацией и НАСА о подписании дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС — в сентябре 2022 года к станции был запущен российский «Союз МС-22» с россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американцем Фрэнком Рубио. В марте состоялся запуск американского Crew Dragon-6 с космонавтом «Роскосмоса» Андреем Федяевым.