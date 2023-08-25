Российская миссия по посадке на на Южный полюс Луны повторится в 2025-2026 годах — «Роскосмос»

После ЧП с аппаратом «Луна-25» в «Роскосмосе» изучают возможность повторения миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

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Как информирует пресс-служба госкорпорации, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе рабочего совещания в НПО «Лавочкина» вместе с учеными проанализировал ситуацию с незавершенной миссией и призвал сфокусироваться на дальнейших планах по изучению естественного спутника Земли. «Глава "Роскосмоса" обсудил с коллективом предприятия и российскими учеными возможные причины незавершенной миссии "Луна-25", а также дальнейшие перспективы российской лунной программы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Борисов подчеркнул, что неудача не должна ставить крест на перспективах освоения Луны. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — заявил глава «Роскосмоса».

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По словам гендиректора госкорпорации, российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта», передает «Интерфакс». «Считаю, что форсируя миссии "Луна-26", "Луна-27" мы обязательно получим недополученные результаты, которые из-за аварии мы не получили при реализации миссии "Луна-25"», — цитирует Борисова агентство.

Ранее, 11 августа, глава «Роскосмоса» сообщал, что запуск миссии «Луна-26» намечен на 2027 год, «Луна-27» — на 2028-й, а около 2030 года произойдет старт «Луны-28».

Посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли межпланетной станции «Луна-25» должна была состояться 21 августа, однако аппарат разбился, столкнувшись с лунной поверхностью. Как пояснил Борисов, основной причиной аварии стал сбой при отключении двигателя.