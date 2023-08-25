Российские майнеры начали испытывать нехватку мощностей

Как передает Cryptofirst.ru,такой прогноз сделал Тимофей Семенов, глава компании Intelion Data Systems, которая занимается импортом и размещением вычислительного оборудования. По его словам, нехватка мощностей возникла в марте-апреле 2023 года. Продолжительность сохранения такой ситуации в значительной мере будет зависеть от того, как быстро начнут действовать новые площадки, которые активно создаются в настоящее время.

По информации Intelion Data Systems, российские промышленные майнеры потребляют 1,3-1,5 гигаватт электроэнергии, и к концу текущего года данный показатель может увеличиться до 2-2,5 гигаватт. Семенов отмечает, что привлекательность России для майнеров возрастает, о чем говорит увеличение спроса на размещение майнингового оборудования на площадках возглавляемой им компании за последние месяцы в три-четыре раза. Это происходит под влиянием целого ряда факторов, включая следующие:

наличие во многих российских регионах развитой энергетической инфраструктуры;

наличие незадействованных мощностей;

доступная стоимость электроэнергии;

поддержка правительства;

выгодный курс национальной валюты.

По оценкам Семенова, объем электроэнергии, потребляемой индустрией, может вырасти до 6,58 гигаватт, тогда как общий приток инвестиций в российскую экономику превысит 400 млрд руб., из которых свыше 60 млрд руб. получат энергетические предприятия страны. Кроме того, развитие отрасли энергоемких вычислений может принести дополнительные выгоды для ряда российских регионов в виде вновь созданных рабочих мест и роста налоговых поступлений.

Но, несмотря на избыток мощностей на российских объектах электрогенерации, подсоединить устройства непосредственно к крупному энергоблоку невозможно из-за дефицита промышленных площадок для майнинга. По словам эксперта, весь путь от объекта генерации до конечной стойки, на которой устанавливается майнинговые устройства, нуждается в дополнительных расходах. В настоящее время достаточная мощность на объектах генерации имеется, но конкретных «машино-мест» для майнингового оборудования крайне мало. Чтобы разместить устройства, необходимы центр обработки данных и определенная понижающая инфраструктура, на строительство которых уходит довольно продолжительное время. На сегодняшний день клиенты желают размещаться, но новые площадки компаниями еще не построены.