«Слишком грубая, непрофессиональная работа»: Лукашенко о катастрофе самолёта Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал катастрофу самолёта основателя «Вагнера» Евгения Пригожина, заявив, что не может сказать, кто это сделал. При этом, по его словам, он не может представить, что виноват Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

«Я не могу сказать, кто это сделал, – подчеркнул глава Белоруссии. – Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчётливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло»,

Лукашенко отметил, что ответственность за катастрофу сейчас многие пытаются «повесить» на президента России, но, как убеждён белорусский лидер, Путин здесь абсолютно ни при чём.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге с журналистами ответил на сообщения о «причастности» Кремля к гибели предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, все распространяющиеся на Западе спекуляции по теме авиакатастрофы, в которой погиб предприниматель, являются ложью.

