Расширение БРИКС и движение в сторону отказа от доллара демонстрирует нежелании целого ряда стран подчиняться правилам, диктуемым Западом, что является личным поражением Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Об этом говорится в статье немецкого издания Berliner Zeitung. При этом, по мнению автора публикации, эпоха, когда Европа могла господствовать над миром, давно прошла.

«В геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня Евросоюх воспринимается не как независимый мировой политический игрок, а как "придаток" Вашингтона», – отмечается в статье.

При этом журналист напомнил, как президент ЮАР Сирил Рамафоса заявлял, что пришло время использовать местные валюты и альтернативные платежные системы.

«В свою очередь, Пекин уже платит за импортируемую нефть в юанях, а Нью Дели – в рупиях, российский экспорт в основном идёт в рублях. Начавшаяся Дедолларизация вызывает беспокойство в Вашингтоне и странах НАТО», – признаёт автор.

По его мнению, главы правительств государств-членов БРИСК в своих декларациях дали понять, что стратегические проекты, которые пропагандирует Запад и преподносит их в качестве порядка, основанного на правилах или ориентированной на ценности внешней политики, теперь воспринимаются как инструменты поддержания западной гегемонии, а потому отвергаются государствами БРИКС.

«Такой глобальный сдвиг символизирует личное поражение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Последний, без сомнения, человек вчерашнего дня, который рассматривает Европу как сад, а остальной мир как джунгли», – резюмирует Berliner Zeitung.

Как ранее писал «Эксперт», согласно итоговой декларацию 15-го саммита БРИКС, в следующем году к этому объединению присоединятся шесть стран – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.