Трансмашхолдинг представил первый российский контактно-аккумуляторный маневровый электровоз

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в АО «Трансмашхолдинг») представил на салоне «PRO//Движение.Экспо» контактно-аккумуляторный маневровый электровоз постоянного тока с асинхронными тяговыми двигателями и бортовым накопителем энергии.

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Об этом сообщается на сайте группы «Техноспарк», разработавшей литий-ионные батареи для электровоза.

Машина, получившая название ЭМКА2, предназначена для работы в депо и на пассажирских вокзалах крупных станций, где по экологическим соображениям нежелательно использование дизельных двигателей. Кроме того, она может эксплуатироваться в условиях промышленных предприятий.

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Электровоз работает от контактной сети или бортового накопителя энергии и не нуждается в отдельной зарядной инфраструктуре; без подключения к контактной сети он способен провести состав массой 2 тыс. т на расстояние до 14 км. Локомотив без поезда может пройти за счет питания от батареи до 100 км.

Отмечается, что использование локомотивов на базе литий-ионных батарей вместо маневровых тепловозов позволяет экономить до 70-80% горюче-смазочных материалов и на 40-60% сократить текущие эксплуатационные расходы.

Трехстороннее соглашение о создании экологически чистых маневровых локомотивов с использованием гибридного привода было подписано в июне 2019 года между РЖД, Трансмашхолдингом, и «Роснано». В распоряжение РЖД поступит 131 локомотив в течение шести лет после приемки первой машины, говорится в пресс-релизе.

ЭМКА2 является первым в новейшей истории российского транспортного машиностроения локомотивом такого типа, отмечается на сайте ТМХ. Более 90% компонентов локомотива имеют российское происхождение, подчеркивают в компании.