В Кремле ответили на обвинения в «причастности» российских властей к гибели Пригожина

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге с журналистами ответил на сообщения о «причастности» Кремля к гибели предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По его словам, все распространяющиеся на Западе спекуляции по теме авиакатастрофы, в которой погиб предприниматель, являются ложью, передаёт РИА Новости.

«Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолёта, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций, – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. – Конечно, же на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Всё это ложь абсолютная».

При этом он признал, что фактов по этой авиакатастрофе пока не много, их предстоит выяснить в ходе следственных действий.

«Вчера, говоря на эту тему, президент РФ Владимир Путин сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали», – подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, посетит ли Путин похороны Пригожина. По его словам, пока невозможно говорить об этом, так как ещё неизвестно, насколько долгими будут процедуры следствия, а у главы государства в целом плотный график.

Как ранее писал «Эксперт», накануне Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям разбившегося под Тверью самолёта, в котором, по данным, Росавиации находился Евгений Пригожин, и высказал своё мнение о нём.

«Что касается авиационной трагедии, прежде всего хочу выразить слова самого искреннего соболезнования семьям всех погибших, – сказал президент. – Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании «Вагнер», я хотел отметить, что эти люди внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, мы об этом помним, знаем и не забудем».

Глава государства также рассказал, что Пригожина «знал очень давно, с начала 90-х годов». По словам Путина, «это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьёзные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и для общего дела, как в эти последние месяцы».

«Насколько мне стало известно, он только вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время, сейчас проводятся экспертизы технические и генетические, на это нужно какое-то время», – резюмировал президент России.