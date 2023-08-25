В Курчатовском институте придумали новый способ хранения отработанного ядерного топлива

Российские ученые разработали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ).

Об этом рассказал начальник отдела Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» Алексей Фролов, передает «РИА Новости».

«В Курчатовском институте проводятся работы по обоснованию безопасного сухого хранения в герметичных газонаполненных контейнерах. В результате будет создан расчетный код, который позволит обосновать режимы как сухого хранения, транспортных перевозок, так и различных нештатных ситуаций», — сказал Фролов, выступая на форуме «Технопром-2023».

По его словам, в настоящий момент в мире эксплуатируют порядка 450 атомных реакторов, которые ежегодно дают около 900 т отработанного ядерного топлива. Ученый подчеркнул, что это сложная проблема, решение которой пока отложено на будущее. В России ОЯТ поступает в так называемые хранилища бассейного типа, которые имеют множество недостатков, главный из которых — высокие затраты на строительство.

«Сейчас в мире складывается тенденция, что стало очень дорого возить отработанное ядерное топливо к нам, а со многих блоков, которые мы строим за рубежом, мы вывозим топливо обратно к нам. Сухие хранилища позволят хранить отработавшие сборки прямо на объектах или в отдельных территориальных зонах», — пояснил специалист.

Он отметил, что промышленное внедрение технологии позволит сократить затраты на возведение хранилищ отработанного ядерного топлива в РФ и повысить конкурентоспособность страны в области атомной энергетики.