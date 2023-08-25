В Москве определили инвесторов для 10 проектов по комплексному развитию территорий

В бюджет столицы с 2020 года поступило более 5 млрд рублей по итогам торгов по программам комплексного развития территорий. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За три года в Москве приняли решение о возведении почти 4,5 млн кв. метров недвижимости на 10 неэффективно используемых участках и в бывших промзонах. Новые объекты обеспечат работой более 53 тысяч человек. Ежегодный бюджетный эффект после завершения работ составит не менее 19 млрд рублей, добавил Ефимов.

Пять бывших промзон располагаются на севере столицы. Их редевелопмент проведут победители аукционов, – «Вагоноремонт» (две площадки), «Коровино», «Автомоторная», и «Дегунино-Лихоборы». На западе, северо-востоке, юго-западе, юге столицы и в Новой Москве (ТиНАО) инвесторы реорганизуют по одному участку.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, по 10 проектам построят более 2 млн кв. метров жилья, из которых почти 464 тыс. кв. метров – по программе реновации. Инвесторы также возведут всю сопутствующую инфраструктуру: более 1 млн кв. метров общественно-деловой недвижимости и свыше 1,4 млн кв. метров высокотехнологичных производств, добавил он.

В будущих городских кварталах построят три технопарка, фармацевтическое производство, девять школ и детских садов для более чем 1,7 тысячи учеников и воспитанников, пять спортивных комплексов, а также торговые и деловые центры, паркинги. В районах появятся прогулочные зоны, скверы для отдыха и другие общественные пространства.

По программе КРТ на данный момент в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.