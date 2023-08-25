В российских школах начнут проводить занятия по профориентации

Занятия по профориентации будут проводиться во всех школах России еженедельно с нового учебного года.

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Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает «Интерфакс».

«С нового учебного года во всех школах внедряется единая модель профориентации. В рамках профминимума 6 — 11 классов еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить занятия по профориентации "Россия — мои горизонты"», — заявил чиновник в ходе видеообращения к участникам съезда работников образования Новосибирской области.

В марте Кравцов объявил о новой системе профориентации школьников, пишет агентство. По словам министра, внедрять в школах ее планируется по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, а также профобразование и взаимодействие с родителями. Профориентация будет включать три уровня: базовый предполагает минимум 40 часов обучения, второй — 60 часов, и третий — около 80.