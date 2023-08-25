В Тобольске стартовало строительство завода «Сибура» мощностью 570 тыс. т полипропилена в год

«Сибур» начал строительство нового производства полипропилена (ДГП-2) мощностью 570 тыс. тонн в Тобольске. Завод станет частью уже действующего комплекса «Запсибнефтехим».

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Об этом сообщает пресс-служба компании. В церемонии запуска строительства участвовали министр энергетики РФ Николай Шульгинов, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, а также губернатор Тюменской области Александр Моор.

Уточняется, что проект ДГП-2, объем инвестиций в который составит около 195 млрд руб., реализуется в рамках заключенного в начале прошлого года соглашения между «Сибуром» и Минэнерго РФ. Запуск производства запланирован на 2027 год, благодаря ему Россия войдет в топ-5 мировых производителей полипропилена, подчеркивается в сообщении.

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Мощности производства полипропилена на тобольской площадке «Сибура» после запуска нового завода вырастут в 1,5 раза — с нынешних 1 млн т до 1,5 млн т в год, рассказали в компании. Сейчас мощности компании по выпуску базовых полимеров (полиэтилен и полипропилен) в общей сложности превышают 4,4 млн т.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов указал на важность проекта для российской нефтегазохимической отрасли. «Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Расширение ассортимента марок полипропилена поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров», — пояснил чиновник.

«Сибур» последовательно развивает в Тобольске производство полимеров, отметил, в свою очередь, глава компании Михаил Карисалов. «Мы видим растущий спрос на решения из современных синтетических материалов в целом ряде социально значимых отраслей, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. Новый проект компании позволит повысить защищенность уже имеющегося спроса на полипропилен со стороны наших партнеров-производителей конечной продукции и обеспечить перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере», — подчеркнул топ-менеджер.

Проект нового завода по производству полипропилена станет третьим этапом развития полимерного направления компании в Тобольске. Первое производство полипропилена было запущено там в 2013 году; в декабре 2020 года на полную мощность вышли еще два производства, что добавило к прежнему результату еще 2 млн тонн полимеров ежегодно — это каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в стране, отмечают в «Сибуре».