Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель посоветовал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ Украины.

В интервью РИА Новости он заявил, что своей политикой власти «незалежной» продолжают демонстрировать неуважение к выбору крымчан, которые они сделали на референдуме более девяти лет назад.

«Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным. Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией», – резюмировал турецкий политик.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению аналитиков журнала Forbes, Киев хочет получить от Вашингтона американские крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Украине «захватить» Крым.

