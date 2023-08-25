Выбор помолвочных колец: основные принципы

Вместо того надо узнать, какие помолвочные кольца москва нравятся девушке. Для этого нужно совершить следующие действия:

Сходить вместе с невестой в ювелирный магазин и изучить ассортимент изделий, представленных на прилавке. После примерки понравившегося ей помолвочного кольца надо узнать у продавца его размер.

Полистать вместе с невестой журнал с ювелирными украшениями и выяснить, какие кольца вызывают у нее интерес. Кроме того, надо уточнить критерии, на основании которых девушка делает свой выбор.

Вместе с невестой просмотреть сайты онлайн-магазинов, торгующих ювелирными изделиями. При этом нужно обратить внимание на те модели, которые она просматривала несколько раз.

Поинтересоваться у мамы, других родственниц или подруг невесты о ее предпочтениях.

Хотя использование всех вышеперечисленных способов приоткрывает тайну, все же любимая девушка будет рада получить в подарок помолвочное кольцо, которое соответствует ее предпочтениям. После выяснения того, какие ювелирные украшения нравятся невесте, необходимо определиться со следующими моментами:

Цвет помолвочного кольца. Оно может быть изготовлено из красного, желтого или лимонного золота, а также из их сочетания. Кроме того, это изделие может быть сделано из других металлов, например, из платины.

Стиль ювелирного украшения. Это может быть классика или модерн.

Наличие бриллианта либо другого драгоценного камня на помолвочном кольце. Здесь важно принимать во внимание знак зодиака невесты, а также учитывать свои финансовые возможности. Для решения первой задачи достаточно ознакомиться со статьями, детально описывающими совместимость различных видов драгоценных камней со знаками зодиака.

После предложения руки и сердца своей избраннице ей приходится решать, на какой руке и на каком пальце она будет носить помолвочное кольцо. У православных христиан кольцо по традиции после помолвки носят на правом безымянном пальце. Оно указывает на то, что девушка в ближайшее время выйдет замуж. После вступления в брачные отношения помолвочное кольцо заменяется на обручальное. Однако некоторые замужние женщины носят на правом безымянном пальце сразу оба этих украшения в знак любви к мужу. Кроме того, помолвочное кольцо можно положить в шкатулку и затем передавать его по женской линии из поколения в поколение по наследству.