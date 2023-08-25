Выбор помолвочных колец: основные принципы

Вместо того надо узнать, какие помолвочные кольца москва нравятся девушке. Для этого нужно совершить следующие действия:
- Сходить вместе с невестой в ювелирный магазин и изучить ассортимент изделий, представленных на прилавке. После примерки понравившегося ей помолвочного кольца надо узнать у продавца его размер.
- Полистать вместе с невестой журнал с ювелирными украшениями и выяснить, какие кольца вызывают у нее интерес. Кроме того, надо уточнить критерии, на основании которых девушка делает свой выбор.
- Вместе с невестой просмотреть сайты онлайн-магазинов, торгующих ювелирными изделиями. При этом нужно обратить внимание на те модели, которые она просматривала несколько раз.
- Поинтересоваться у мамы, других родственниц или подруг невесты о ее предпочтениях.
Хотя использование всех вышеперечисленных способов приоткрывает тайну, все же любимая девушка будет рада получить в подарок помолвочное кольцо, которое соответствует ее предпочтениям. После выяснения того, какие ювелирные украшения нравятся невесте, необходимо определиться со следующими моментами:
- Цвет помолвочного кольца. Оно может быть изготовлено из красного, желтого или лимонного золота, а также из их сочетания. Кроме того, это изделие может быть сделано из других металлов, например, из платины.
- Стиль ювелирного украшения. Это может быть классика или модерн.
- Наличие бриллианта либо другого драгоценного камня на помолвочном кольце. Здесь важно принимать во внимание знак зодиака невесты, а также учитывать свои финансовые возможности. Для решения первой задачи достаточно ознакомиться со статьями, детально описывающими совместимость различных видов драгоценных камней со знаками зодиака.
После предложения руки и сердца своей избраннице ей приходится решать, на какой руке и на каком пальце она будет носить помолвочное кольцо. У православных христиан кольцо по традиции после помолвки носят на правом безымянном пальце. Оно указывает на то, что девушка в ближайшее время выйдет замуж. После вступления в брачные отношения помолвочное кольцо заменяется на обручальное. Однако некоторые замужние женщины носят на правом безымянном пальце сразу оба этих украшения в знак любви к мужу. Кроме того, помолвочное кольцо можно положить в шкатулку и затем передавать его по женской линии из поколения в поколение по наследству.