Ефимов: реорганизованные участки в московском районе Коньково обеспечат почти 100 новых рабочих мест

На юго-западе Москве на месте двух неэффективно используемых участков в районе Коньково построят 75 тыс. кв. метров жилья. После реорганизации в районе появится 100 новых рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участки общей площадью 2,47 гектара располагаются на улице Бутлерова, владение 12 и на улице Введенского, владение 13. Инвестору в рамках комплексного развития территорий (КРТ) предстоит вложит в строительство более 9 млрд рублей. Реализацией проекта сможет заняться инвестор, привлеченный по результатам торгов, правообладатель недвижимости или городской оператор.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества ю Москвы Максим Гаман, на участках планируется возвести современные жилые дома, а в нежилых помещениях первых этажей смогут разместиться коммерческие помещения. В пешей доступности от будущих домов находятся метро «Беляево» и «Калужская».

Программа КРТ способствует созданию многофункциональных городских кварталов на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. Помимо жилья инвесторы возводят социальные объекты - детские сады, школы и поликлиники, а также озеленяют и благоустраивают территории вокруг домов. На данный момент в столице в разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.