Если на Украине кого-то признают плохими, это не означает, что на Западе с этим согласятся, считают эксперты

Вчера Украина внесла американскую Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International в перечень «международных спонсоров войны». Табачники оказались в «теплой» компании. В последнее время Украина азартно вносит в собственные санкционные списки международных промышленных гигантов. Повод для попадания в них простой: отказ компаний покидать Россию.

Так, неделю назад под раздачу попала группа китайских компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая маркетплейсом AliExpress. В июле в списках оказалась компания по производству бытовой химии и продуктов Unilever. В июне – китайская автомобильная компания Geely. В мае – производитель “Медвежонка Барни” американская Mondelez International. В марте - банковская группа Raiffeisen.

На сегодня в санкционных списках Украины уже десятки компаний из самых различных отраслей экономики. И, похоже, это становится своеобразной традицией. Однако для попавших в украинскую немилость компаний на международной арене все равно вряд ли что-то изменится.

Как считает экономист и эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов «если на Украине кого-то признают плохими, это не означает, что на Западе с этим согласятся. Тот же Unilever или Philipp Morris – это компании мирового уровня, работающие по всему свету. Европейцам и американцам включать эти компании в санкционные списки означает терять налоги».

А вот Украине есть над чем задуматься. Включив в свои списки крупнейший венгерский банк ОТР, работающий в России, Украина добилась того, что Будапешт выступил против оказания финансовой помощи Украине.

Для российского рынка включение международных компаний в санкционные списки Украины тоже вряд ли что-то изменит. Те компании, которые хотели уйти из России после начала СВО, осуществили задуманное, а отечественный потребитель хоть и заметил «пропажу бойца», но получил альтернативу. Вместо шведской Н&M у нас теперь российская Gloria Jeans, вместо испанской Inditex (Zara) – ливанская Daher Group (MAAG), вместо McDonalds – отечественная “Вкусно и точка”.