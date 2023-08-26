Минфин опроверг занижение цен при продаже иностранного бизнеса

Иностранным компаниям, оставшимся в России, создаются необходимые условия, а тем, кто решил продать свой бизнес, цены по сделкам не занижают, так как их определяет независимый оценщик, сообщила пресс-служба Минфина РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что Россия усложняет выход иностранцев из российского бизнеса.

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«Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Компаниям, которые приняли решение остаться, создаются необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга. Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену», — сообщили в Минфине.

Там также уточнили, что оценку проводят не члены комиссии, а независимый оценщик. И стоимость активов может измениться только, если комиссия укажет на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС рассказал, что условия выхода иностранцев определены президентом РФ, отдельные же вопросы решаются на подкомиссии, которая собирается два-три раза в неделю. Он пояснил, что существуют базовые принципы рассмотрения таких сделок, к которым в том числе относятся проведение независимой оценки бизнеса, дисконт в 50% от этой оценки и взнос в бюджет от 10% до 15%.

Ранее пивоваренный концерн Heineken отметил в своем отчете усложнение условий выхода из российских активов. Как указано на сайте компании, сумма сделки по продаже 100% акций ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» составила €1. Общий совокупный убыток Heineken ожидает в размере €300 млн.