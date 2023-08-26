Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на трех направлениях спецоперации

За прошедшие сутки российские войска поразили живую силу и военную технику ВСУ в 139 районах проведения спецоперации. Наибольшие потери противник понес на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Российские средства ПВО перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 37 украинских беспилотников. Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Клещеевка и Красногоровка ДНР. Потери противника на Донецком направлении составили до 225-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населенного пункта Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении, по его словам, были успешно отражены три атаки ВСУ в районе Работина, ликвидировано до 115-ти украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30 и американская РЛС AN/TPQ-36. На Южно-Донецком направлении были отражены две атаки украинской бригады морпехов и пресечена деятельность группы диверсантов. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, а также две гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении противник потерял до 60-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и две гаубицы Д-30. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак противника, уничтожив до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую установку «Krab», две гаубицы Д-20 и полевой склад боеприпасов. На Херсонском направлении в течение суток ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 37 украинских беспилотников. Кроме того, в районе Торского ДНР был поражен пункт управления 100-й бригады теробороны, а в районе Чугуева Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 464 самолета, 246 вертолетов, 6122 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11513 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 12441 единица специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

