Пентагон попытается лучше понять россиян по их поведению в интернете

Минобороны США планирует изучить поведение русскоговорящих пользователей интернета, чтобы скорректировать приемы информационной войны. Пентагон, в частности, намерен заключить контракт с американскими военными и гражданскими институтами для проведения исследований в рамках инициативы «Минерва». Об этом сообщает RT со ссылкой на описание проекта.

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«Данная тема программы "Минерва" призвана расширить описание современных техник и приемов информационной войны и дать представление об архитектуре, методах и способах враждебной дезинформации», — сообщили в Пентагоне.

Анализ должен выявить методы «пропаганды», ориентированной на русскоязычных пользователей Сети, а также улучшить представления о том, как «выявлять и оценивать скоординированные попытки воздействия на население через посредников». Специалисты в области коммуникации, журналистики, социологии и психологии изучат разные платформы — от YouTube до «редко изучаемых» соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Пентагон «проводит работу над ошибками», чтобы в будущем более результативно влиять на внутриполитическую повестку в России. Сегодня оборонное ведомство США и специальные органы безопасности готовятся к президентским выборам в России в 2024 году, и хотят превратить этот процесс в «момент турбулентности», заявил он в комментарии RT. Также он предположил, что внимание США к русскоязычному сегменту интернета вызвано тем, что Россия стала более эффективно защищать свои интересы в информационном пространстве.