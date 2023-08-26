Тысячи украинских солдат умирают не от пуль и снарядов на поле боя, а по дороге в госпиталь из-за плохого медицинского обеспечения. При этом местные чиновники обогащаются на просроченных лекарствах и некачественных медизделиях. Журналистка The Spectator от первого лица рассказала об «ужасающем» отношении Киева к своим человеческим ресурсам.

Статья по теме: Экс-советник главы Пентагона: Украина оказалась в безвыходной ситуации

«Люди, работающие на местах, рассказывают мне, что многие здесь погибают вовсе не на линии фронта, а во время транспортировки в безопасное место. Длительные поездки в госпитали, продолжительностью иногда до 10 часов, могут быть смертельными для раненых, а наличие адекватной первой помощи является решающим фактором между жизнью и смертью. Украинцы верили, что их солдатам будет предоставлен самый лучший уход. Но открывается суровая правда: солдаты умирают сотнями или даже тысячами из-за плохого медицинского обеспечения», — пишет украинская журналистка Светлана Моренец.

По ее мнению, в провалах медицинского обеспечения на передовой во многом виновата бюрократия. Так, например, если санитарная машина уничтожена огнем, она не регистрируется как выведенная из строя, пока не будет проведено официальное расследование, которое может занять до шести месяцев. До оформления документов автомобиль остается на учете и замене не подлежит, поэтому часто можно встретить военные бригады, которые потеряли 80% своего эвакуационного транспорта, но его невозможно пополнить, поскольку в официальном отчете не признается, что машины были уничтожены. В этом случае надежда остается только на волонтеров с мобильными автобусами-госпиталями. Однако и там сейчас ощущается острая нехватка медиков.

Журналистка также описала факты коррупции, в результате которых на передовую было поставлено 11 тыс. несертифицированных китайских тактических аптечек, а еще 10 тыс. тактических аптечек, отправленных американскими добровольцами, куда-то загадочным образом исчезли. На примере китайских жгутов она объяснила, как самый необходимый инструмент первой помощи может быть смертельно опасен. С передовой, по ее словам, поступали жалобы, что жгуты китайского производства либо постепенно теряют давление, либо распадаются. При этом стоят они всего 2 фунта, в то время цена украинского жгута «Сич» — 15 фунтов, а американского — 35 фунтов стерлингов.

«Некоторые медицинские работники оплачивают оборудование за счет собственных зарплат, хотя средний врач в Украине зарабатывает всего около 300 фунтов стерлингов в месяц, а медсестра — половину от этой суммы. В последнее время ситуация настолько ухудшилась, что медикам одной больницы в Днепре, перегруженной ранеными с линии фронта, пришлось собирать деньги на покупку антибиотиков, анальгетиков, марли и даже перчаток. Между тем, на военные нужды тратится около 3 млрд фунтов стерлингов в месяц», — уточнила Моренец.

Журналистка не отрицает, что в ходе военных действий гибнет много людей, однако невнимание украинских властей к нуждам военных медиков, по ее мнению, приводит к гораздо большему, «ужасающему» числу жертв.

