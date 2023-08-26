Премьерные показы в Малом Театре

Петр 1

Малый театр выпустил спектакль «Петр I» Д.С. Мережковского к 300-летию со дня провозглашения России империей и 350-летию Петра I в 2022 году.

«Только сильный правитель может удержать Россию, но его возможности не беспредельны, и сейчас, как нам кажется, наступает такое время, когда каждый думающий человек стоит перед выбором – или устраниться, как это часто бывало, или в меру своих сил не дать стране снова сползти в хаос и разруху. Так было и во времена царя Петра, так есть и сейчас, поэтому роман Дмитрия Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей», над сценическим воплощением которого мы все так увлеченно работали, до сих пор не утратил своей актуальности и силы», – считает режиссер спектакля Владимир Драгунов.

Известно, что Алексей Петрович не поддерживал отца, осуждал изменения, которые казались Петру необходимыми, искал поддержки хулителей Царя для его свержения. Но спектакль не рассказывает об однозначном противостоянии Петра и Алексея. Тут у всех своя правда, характер, судьба, каждого героя по-человечески жаль. Петр ставит во главу угла благополучие государства. Алексей, напротив, ищет счастья в вольной жизни, жаждет взаимной любви, ожидает рождения наследника, пусть и незаконного. Зрителю предстоит самому решить, чья история ему ближе – властного, но по-своему любящего правителя-отца или ищущего своей правды сына.

Показы: 16.09

На бойком месте

Постановка Андрея Цисарука - один из нескольких спектаклей, которые Малый театр подготовил к юбилею Александра Николаевича Островского. "На бойком месте" - пьеса, основанная на реальных событиях и личных наблюдениях автора. Полудетективная история злачного места – трактира в русской лесной глуши, тем не менее, не лишена лирики и своеобразного оптимизма. Не сгущая красок, но и не идеализируя окружавшую его действительность, Островский с присущим ему талантом показывает жизнь, в которой, несмотря на всю ее мглу и беспросветность, всегда найдется место для любви и счастья. В довоенном Малом театре "На бойком месте" была одной из самых ходовых постановок, игравшейся очень часто и любимой публикой благодаря участию в ней легендарной Веры Пашенной. Режиссер спектакля Андрей Цисарук, бережно соблюдая традиции Малого театра, позволяет нам окунуться в давно минувшие времена и, как это всегда происходит с пьесами Островского, почувствовать безусловную актуальность тех событий и ситуаций для нас с вами.

Показы: 05.09, 26.09, 07.10, 08.10, 08.10

Летят журавли

Самая свежая премьера Малого, выпущенная ко Дню Победы. Откликаться на самые важные исторические события всегда было свойственно Малому театру, составляло одну из его главных традиций. Спектакль Андрея Житинкина по знаменитой пьесе Виктора Розова "Вечно живые" — это попытка воскресить в нашей памяти события, поступки и чувства людей, живших в годы Великой Отечественной войны. Боль потерь, честь и долг, искренняя любовь и приспособленчество - эти понятия снова и снова оживают в наших сердцах. Режиссер-постановщик Андрей Житинкин: «Для меня это очень личный спектакль, два мои деда не вернулись с войны… Но наш спектакль не об окопах, а о том, что ломает война в душах человеческих. И еще, конечно, это посвящение нашим близким. Это метафора памяти. Только любовь помогает выжить в условиях войны и не потерять себя. Для многих молодых людей разрешение конфликта Розовым станет настоящим откровением. Сегодня очень важно подарить зрителям надежду…».

Показы: 08.09, 29.09, 13.10, 24.10

Горячее сердце

«Пьеса, которая шла в последний раз на сцене театра тридцать лет назад, сегодня оказалась особенно актуальна и остра, - считает режиссёр-постановщик народный артист России Владимир Бейлис. - Кроме того, она идеально подходит сегодняшней труппе Малого – в ней есть потрясающие роли как для старшего поколения, для мастеров, так и для молодых артистов. А зритель в этом спектакле найдет всё: любовь, юмор, хулиганство. Создать спектакль-праздник к юбилею главного драматурга театра – Александра Николаевича Островского – было для нас самым важным».

Еще одна премьера Малого театра к юбилею Островского. Художественное оформление для «Горячего сердца» (декорации и костюмы) создала народный художник России, лауреат Государственной премии России Мария Рыбасова.

Оригинальную музыку к спектаклю написал композитор Кузьма Бодров, который во второй раз работает над постановкой в Малом (дебютом стало музыкальное сопровождение к спектаклю «Кроткая» по Ф.М. Достоевскому).

Показы: 10.09, 15.09, 15.10, 26.10