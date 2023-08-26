Путин дал определение современным отношениям между РФ и Южной Осетией

Президент РФ Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева по случаю 15-й годовщины международного признания независимости Республики Южная Осетия. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что отношения между двумя странами вышли на уровень союзничества и интеграции.

Статья по теме: Новый глава Южной Осетии отменил референдум по вхождению республики в состав РФ

«Отстояв свою свободу в нелегкой борьбе, югоосетинский народ успешно развивает институты демократической государственности. Отношения между нашими странами вышли на уровень союзничества и интеграции. Россия уделяет большое внимание планомерной реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры республики, повышение уровня жизни и обеспечение социальной защиты ее жителей», — говорится в поздравлении Путина президенту республики.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости. 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, однако Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых имели гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

В интервью ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который с 2008 по 2012 год был президентом России, отметил, что конфликт Грузии с Южной Осетией был для Запада «пробным шаром», на котором тестировалась модель изоляции России. Происходящее сейчас на Украине, по его мнению, — звено той же цепи.

