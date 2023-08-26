Россия обогнала США по поставкам сырья для популярного в Азии продукта

Россия заметно нарастила поставки сурими в Китай и Южную Корею. Лидером по экспорту сырья для крабовых палочек из минтая являются США, но более низкие цены позволили России потеснить конкурента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Если в прошлом году спрос на сурими и его стоимость были высокими, то в этом году ФАО называет их «вялыми». По данным организации, продажи сурими на европейском и азиатском рынках в первом квартале упали почти на 10%, и маржа производителей стала меньше. Причиной снижения спроса там называют сокращение расходов потребителей на продукты не первой необходимости.

«Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», — говорится в отчете ФАО.

По данным президента ВАРПЭ (всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров) Германа Зверева, на Россию и США приходится 95% мирового вылова и производства минтая. В 2022 году Россия добыла 1,9 млн тонн этой рыбы, США — 1,3 млн тонн.

Серийное производство сурими в России наладили только в 2021 году. В ФАО прогнозируют, что по итогам 2023 года производство этого продукта из минтая в США вырастет на 16%, до 187 тыс. тонн, в России оно может достичь 50–60 тыс. тонн, что по данным Зверева, почти вдвое больше, чем годом ранее (28 тыс. тонн).

Средняя цена поставляемых в Китай российского фарша и сурими из минтая январе-июне составила около $2,1 тыс. за тонну, что почти в два раза дешевле американской продукции (порядка $4,1 за 1 тонну), уточнил президент ВАРПЭ.

