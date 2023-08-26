Синоптик пообещал москвичам «красивое» завершение лета

Окончание лета и начало осени в Москве будет сопровождаться «красивой» погодой. На предстоящей неделе дневные температуры будут доходить до 26 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Красивой погодой завершается лето, и, по предварительным расчетам, начинается осень. Температурный фон выше нормы примерно на 1 градус. Во вторник еще облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, дневная температура в Москве — от 16 до 19 градусов», — сообщил Вильфанд.
В среду, по его данным, дневная температура поднимется до 19-24 градусов, а вторая половина недели будет еще более теплая, воздух прогреется до 21-26 градусов. При этом, местами не исключены небольшие дожди, отметил синоптик.