Синоптик пообещал москвичам «красивое» завершение лета

Окончание лета и начало осени в Москве будет сопровождаться «красивой» погодой. На предстоящей неделе дневные температуры будут доходить до 26 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Красивой погодой завершается лето, и, по предварительным расчетам, начинается осень. Температурный фон выше нормы примерно на 1 градус. Во вторник еще облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, дневная температура в Москве — от 16 до 19 градусов», — сообщил Вильфанд.

В среду, по его данным, дневная температура поднимется до 19-24 градусов, а вторая половина недели будет еще более теплая, воздух прогреется до 21-26 градусов. При этом, местами не исключены небольшие дожди, отметил синоптик.

