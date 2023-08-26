Собянин рассказал, каким будет крупнейший вокзал столицы

В Москве ведется строительство нового железнодорожного вокзала, который впоследствии станет крупнейшим в городе. Он будет располагаться на юго-востоке столицы в районе транспортно-пересадочного узла «Нижегородская», сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Московский городской вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление ж/д будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Жителям ЮВАО будет удобнее добираться до работы и дома», — сообщил мэр.

По его словам, вокзал будет максимально комфортным для горожан, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки без выхода на улицу.

Собянин уточнил, что пассажирский терминал уже готов, благоустройство территории около вокзала и станции метро «Нижегородская» завершится в четвертом квартале текущего года, а в ближайшую трехлетку там появятся офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр.