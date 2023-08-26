Участок бывшей промзоны Котляково в Москве будет реорганизован по программе КРТ

В столице приняли решение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны «Котляково» в районе Царицыно. В рамках реорганизации площади размером почти 8 гектаров планируют построить 197 тыс. кв. метров недвижимости и создать около 700 рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В реализацию проекта, по предварительным подсчетам, вложат свыше 19,5 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 254 млн рублей, добавил заммэра. Работы на площадке смогут провести правообладатели территории, городской оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, вместо старых складов на участке возведут современные жилые дома по программе реновации общей площадью 165 тыс. кв. метров. Помимо этого, планируется построить общественно-деловые и социальные объекты общей площадью 32 тыс. кв. метров. Среди них будут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, школа для 425 учащихся, а также детский сад, который смогут посещать 185 детей.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.