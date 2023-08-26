В Абхазии стартует музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…»

26 августа 2023 года в Сухуме (Республика Абхазия) состоится открытие Международного музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…». Знаменитый фестиваль классической музыки, созданный оперной дивой Хиблой Герзмава еще в 2001 году, стартует с концертного исполнения оперы «Тоска» Джакомо Пуччини. Главные мужские партии Марио Каварадосси и барона Скарпиа исполнят прославленные оперные певцы Арсен Согомонян и Владислав Сулимский. В роли Флории Тоски выступит Хибла Герзмава, ранее неоднократно исполнявшая эту партию в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также в Большом и Мариинском театрах. Народная артистка России предложит зрителям свое прочтение образа Тоски — «лишенную позерства и всего наносного, отчаянную, страстную, любящую и способную ради своей любви абсолютно на все», как написала однажды об этой роли «Музыкальная жизнь». К признанным исполнителям итальянского репертуара в этот вечер присоединятся лауреаты Первого международного конкурса Хиблы Герзмава, прошедшего в Москве с 11 по 22 января этого года: Алексей Кулагин, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Дамир Садуахасов, Мария Лупарева и Ливей Хоу. Мероприятие пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России, дирижер Большого театра Антон Гришанин. Помимо музыкантов в церемонии открытия фестиваля примет участие известный телеведущий Юлиан Макаров. Примечательно, что мероприятие состоится на открытой сцене, специально построенной на площади перед зданием Абхазского государственного драматического театра имени С. Чанба.

Следующий концерт фестиваля состоится также на открытой площадке: 28 августа у Пицундского храма примадонна оперной сцены выступит совместно с лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Алексей Кулагин, Ольга Маслова, Вячеслав Васильев, Глеб Перязев, Ливей Хоу, Мария Лупарева, Дамир Садуахасов, Жаргал Цырендагбаева и Гульдана Алдадосова исполнят знаменитые арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Талантливые вокалисты из России, Китая и Казахстана, победившие в конкурсе оперной дивы, выступят в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерским пультом — Антон Гришанин. К лауреатам Конкурса Хиблы Герзмава присоединятся солистка Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко Полина Шароварова и студентка Академии Русского Балета имени А. Я. Вагановой Кристина Чкотуа. Ведущий праздничного концерта — Юлиан Макаров.

Мероприятия в Абхазии, проводимые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Министерства культуры Республики Абхазия и РОСКОНЦЕРТа, откроют масштабный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…». Помимо концертных выступлений в рамках фестиваля запланированы творческие встречи артистов с учащимися профильных музыкальных учреждений. Так, 1 сентября участники фестиваля встретятся со студентами Сухумского музыкального училища имени А.Ч. Чичба. Помимо родной для певицы Абхазии мероприятия фестиваля будут проведены в 20 городах России, Беларуси и Казахстана. Фестиваль продолжает расширять свои границы и выходит на новый уровень.

Хибла Герзмава — настоящая примадонна оперной сцены. Яркая и харизматичная певица, она одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях. Признанная оперная певица поражает слушателей не только образцовой техникой и неповторимым тембром, ее отличает выдающаяся актерская игра и продуманность каждого образа. Хибла —настоящая икона стиля, а ее имя на афише — гарантия аншлага в любой стране. Влюбленная в музыку, Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц нашего времени. Выдающийся музыкант и талантливая актриса, она обладает безошибочной интуицией и способна выполнить любую режиссерскую задачу. Сегодня Хибла Герзмава не просто оперная певица — она доцент кафедры сольного пения Московской консерватории, основатель и руководитель музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», а также создатель Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров.